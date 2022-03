Proença de Carvalho: "Não podemos contar com o PS para as reformas"

Reformou-se da advocacia em 2019 e rumou ao Alentejo onde passou a dedicar-se à agricultura. Uma atividade que, contudo, não lhe esgotava o tempo livre. E com uma pandemia pela frente, Daniel Proença de Carvalho decidiu então escrever as memórias em livro. A apresentação terá lugar no dia 7 de abril e o passado deu o mote para mais um episódio do podcast "Conversas Visíveis".Daniel Proença de Carvalho foi conduzido neste diálogo pelos cronistas da "Mão Visível" Jorge Marrão e Paulo Carmona não evitando temas e deixando críticas à Justiça e à comunicação social.Sobre o futuro do país, agora que temos pela frente a execução do Plano de Recuperação e Resiliência, o advogado desabafa: "Não podemos contar com o PS para as reformas que são necessárias no país."Para Proença de Carvalho, "durante estes anos a seguir à democratização iniciada em 74 fizemos enormes progressos nas áreas sociais, mas temos dois temas que não conseguimos resolver e um deles é o crescimento económico". "Conseguimos fazer as conquistas sociais através das ajudas europeias e com o endividamento que nos levou a uma dívida pública elevada", descreve. Por isso, não hesita em afirmar que, para "este tema [do crescimento], não vejo que tenha solução".O também ex-ministro da Comunicação Social frisa que "temos agora períodos de maior crescimento internacional, as empresas portuguesas conseguiram aumentar as exportações, mas faz-se tudo com enorme esforço e sem possibilidade de nos tornarmos autónomos".E o que está na base deste problema? O advogado não tem dúvidas de que "há um ambiente cultural que não ajuda, é um ambiente que é hostil à iniciatival privada". "A palavra patrões em Portugal tem uma conotação negativa", descreve, apontando o dedo a todos, incluindo à comunicação social. "O sucesso em Portugal é penalizador. Vemos um clima, até na comunicação social, em que quem tem sucesso é um alvo a abater. E isso desmotiva o sentido do risco."

