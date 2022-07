"O problema da nossa dívida pública é um problema que não vai ser um 'outlier'", afirma o antigo governante, adiantando que

"Ou seja,não vai ser possível olhar para Portugal juntamente com os mal comportados", frisa Siza Vieira. Para o ex-ministro, "isto vai passar a ser um problema de uma outra dimensão" em que "Portugal até fez um percurso mais impressionante".



Pedro Siza Vieira é o convidado desta semana do podcast Conversas Visíveis, numa conversa conduzida pelos colunistas da Mão Visível Jorge Marrão e António Nogueira Leite.













Este episódio das Conversas Visíveis olhou também para os efeitos da inflação na economia e para o papel dos bancos centrais na resposta aos riscos que recaem sobre a economia mundial.



Este episódio das Conversas Visíveis olhou também para os efeitos da inflação na economia e para o papel dos bancos centrais na resposta aos riscos que recaem sobre a economia mundial.

"vamos reduzir a nossa dívida pública" e "vamos chegar a 2024" com o nível da nossa dívida pública em percentagem do PIB que "vai estar abaixo não apenas da Itália e da Grécia, mas também da Espanha, da França e da Bélgica". O também advogado frisa neste episódio que não acredita numa desagregação da Zona Euro.

As Conversas Visíveis são um novo projeto que é complementar da Mão Visível, o espaço de opinião que junta Álvaro Nascimento, António Nogueira Leite, Joaquim Aguiar, Jorge Marrão e Paulo Carmona. A cada quinze dias, dois destes colunistas vão conduzir um entrevistado pelos "mistérios da estrada da democracia em Portugal".

As Conversas Visíveis procuram identificar o que está na sombra da política, o que se esconde nos discursos e nas decisões, mas que acabará sempre por se revelar na realidade efetiva das coisas. O compromisso assumido pela equipa da Mão Visível é o de que irá falar sobre as sombras e os mistérios da democracia portuguesa, onde se escondem os fatores que geram endividamento sem estimularem crescimento, onde se agravam as desigualdades sociais e onde persiste o crescimento da despesa pública e da expansão de funções do Estado.