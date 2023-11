Professores: Pedro Nuno Santos votou contra, mas concorda com o "espírito" da proposta do PSD

O deputado socialista e candidato à liderança do Partido Socialista admite que votou contra a proposta do PSD para a recuperação do tempo de serviço dos professores por "disciplina de voto" e por entender que esta medida deve ser "definida em negociação e concertação com as organizações representativas dos professores", apesar de concordar com o "espírito da proposta"."Sendo matéria orçamental, estou sujeito à disciplina de voto e porque entendo que o modo de reposição da contagem do tempo de serviço dos professores deve ser definido em negociação e concertação com as organizações representativas dos professores, que não devem ser desconsideradas", esclareceu Pedro Nuno Santos.A proposta foi submetida esta terça-feira a votação na Comissão de Orçamento e Finanças e rejeitada pela maioria socialista no Parlamento.Na declaração de voto, o deputado do PS admite o "esforço inacabado, na resposta a questões de justiça e de cumprimento dos compromissos do Estado perante os educadores e docentes, as suas respetivas carreiras e legítimas expectativas". "Assim, e por concordar genericamente com o espírito da proposta, entrego a presente declaração de voto", conclui.Pedro Nuno Santos disputa a liderança do PS com o ministro da Administração, José Luís Carneiro, e o militante socialista Daniel Adrião.