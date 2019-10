O primeiro-ministro comprometeu-se a entregar o Programa de Governo no mesmo dia da tomada de posse. Documento chegou ao final do dia sem grandes novidades.

O Programa de Governo entregue este sábado, 26 de outubro, à Assembleia da República faz apenas pequenos ajustes face ao Programa Eleitoral do PS. Os dois documentos são, no essencial, muito semelhantes e o grau de detalhe que trazem sobre as medidas que o Executivo de António Costa se compromete a implementar é também idêntico.No cenário macroeconómico, na estratégia de valorização salarial para a função pública, nas pensões, ou no IRS, o grau de detalhe que o Programa de Governo apresenta é tão baixo como que o PS tinha já divulgado na campanha eleitoral.