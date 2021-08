Próxima cimeira ibérica a 28 de outubro terá ferrovia "no menu"

José Manuel Albares deslocou-se a Lisboa para uma reunião de trabalho com o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, e disse que os dois governos querem que a cimeira de Trujillo contribua para uma "relação renovada entre os dois países".A anterior cimeira ibérica realizou-se em 10 de outubro de 2020, na cidade portuguesa da Guarda.Este foi o primeiro encontro entre Augusto Santos Silva e José Manuel Albares, que assumiu a chefia da diplomacia espanhola em 12 de julho, no âmbito de uma remodelação do executivo liderado pelo socialista Pedro Sánchez.Os dois ministros salientaram que Portugal foi o primeiro país da União Europeia a receber a visita do novo chefe da diplomacia espanhola, considerando ser um sinal das boas relações bilaterais.A agenda da cimeira de Trujillo inclui um ponto de situação sobre os projetos da ferrovia ibérica, disse Augusto Santos Silva, salientando os projetos de modernização das linhas de ligação a Espanha a partir de Sines ou do Porto."A ferrovia é mesmo o futuro das ligações, designadamente das ligações de curta e média duração", sublinhou.José Manuel Albares acrescentou que os planos de modernização e desenvolvimento das ligações ferroviárias ibéricas são também importantes para a União Europeia."As ligações ferroviárias não estarão completas para Portugal e Espanha se não fizerem parte de um plano muito mais ambicioso que inclua França e outros países da União Europeia", disse Albares.