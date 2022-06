PRR: Empresas e famílias receberam menos de 2% do que o país já encaixou

51 milhões e quatro milhões de euros, respectivamente.



A soma das duas parcelas equivale a 1,83% do valor transferido pelo Mecanismo de Recuperação e Resiliência (MRR).

3.321 milhões de euros e pagou 719 milhões, encontrando-se o restante em trânsito.



Entre os beneficiários dos valores já pagos, o maior montante,

Menos de 2% dos 3.300 milhões de euros recebidos por Portugal ao abrigo do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) foram destinados a empresas e famílias, avança esta quinta-feira o jornal Público . Enquanto beneficiários finais, famílias e empresas, receberamOs dados mais recentes, fornecidos pela Estrutura de Missão Recuperar Portugal ao jornal, são relativos a 22 de junho, e indicam que, do bolo total de 16.600 milhões do PRR, o país recebeu217 milhões, foi para os bolsos de empresas públicas e a segunda maior fatia, de 211 milhões, foi para as escolas. Os cofres de entidades públicas receberam 179 milhões de euros.

Depois aparecem os pagamentos mais pequenos: 51 milhões para famílias; 35 milhões para autarquias e áreas metropolitanas; 22 milhões para instituições do ensino superior; quatro milhões para empresas, 300 mil euros para entidades da economia solidária e social; e 100 mil euros para entidades do sistema científico e tecnológico.