PRR procura tapar falhas do investimento nacional

Quanto maior a carência de investimento público, maior parece ser a dispersão de apostas no âmbito do Programa de Recuperação e Resiliência. Para os países com dificuldades mais evidentes, a prioridade não são as apostas europeias, mas sim as nacionais.

