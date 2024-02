PRR vai reforçar verificação de moradas nos tribunais

A juíza que assina a sentença do caso em que a citação à Uber foi, afinal, parar à Glovo, explica que a morada estava no Citius. Governo diz que os tribunais têm de confirmar a morada nos registos do IRN e acrescenta que com o PRR estão a ser “criadas condições” para tornar a verificação automática.

