PS: Bloco tentou "expiar o voto contra" no OE

Governo que recusou todos os compromissos", frisou a líder bloquista, lembrando o Executivo foi depois forçado a corrigir os apoios sociais "sem mudar a sua doutrina".



No discurso de encerramento da Convenção Nacional, Catarina Martins traçou o caderno de encargos para as negociações do próximo OE, lembrando os mesmos dossiês que motivaram a rutura com os socialistas e frisando que a "prioridade das prioridades" será a "defesa do emprego".

Ana Catarina Mendes não teve dúvidas em vincar as diferenças entre o Bloco de Esquerda e o PCP, numa mensagem nas redes sociais, adiantando que "da convenção do BE percebe-se que não consegue sair de um partido de protesto para um partido construtor de soluções nas dificuldades".A dirigente socialista insistiu que o último Orçamento do Estado "reforçou o SNS, aumentou a proteão social e criou uma nova prestação para quem nunca descontou", colando os bloquistas ao voto contra aquele documento, "ao lado da direita"."O PCP percebeu isto tudo e lutou no último orçamento com propostas próprias que estão a ser executadas", vincou Ana Catarina Mendes. E concluiu: "Saibamos, pois, passada a espuma dos dias, encontrar as soluções para recuperar o país".A resposta da líder parlamentar socialista surge depois de Catarina Martins, coordenadora do BE, ter acusado o Governo de fechar a porta ao diálogo com o PS. "O