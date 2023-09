PS chumba alívio fiscal do PSD, mas quer retomar debate no OE2024

Socialistas chumbaram as cinco propostas de alívio fiscal do PSD, mas querem voltar ao debate sobre redução de impostos no Orçamento do Estado do próximo ano. Proposta do Livre sobre reforço do combate à evasão fiscal foi a única aprovada.

PS chumba alívio fiscal do PSD, mas quer retomar debate no OE2024









