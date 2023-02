PS e BE ainda negoceiam renúncias a créditos salariais

Seria a última reunião de votações em comissão sobre as alterações ao Código do Trabalho, mas acabou sem concluir os trabalhos e num ambiente de grande tensão: entre o PS e o PCP, que contestou a proposta para a simplificação das baixas provocando um novo adiamento nas votações finais da “agenda do trabalho digno”; e entre o BE e o PS, que abriu a porta a um significativo recuo na proposta que

...