PS quer saber origem dos cripto para combater fraude

O PS vai apresentar propostas de alteração ao Orçamento do Estado para 2023 em quatro áreas: fiscalidade, justiça, políticas para os jovens e coesão do território. Há iniciativas para as cripto, para o IVA de alguns produtos alimentares, para o alojamento de estudantes e para as empresas, diz em entrevista ao Negócios o líder parlamentar do PS.

PS quer saber origem dos cripto para combater fraude









