PS quer vilas com mais de 7.500 eleitores a passar a cidades

Para poderem ser elevadas a cidade, as localidades que hoje em dia tenham estatuto de vila – e há 581 nessa situação – terão de ter pelo menos 7.500 eleitores “em aglomerado populacional contínuo”. A proposta é do PS, e já foi entregue no Parlamento, no âmbito de um projeto de uma nova lei-quadro da atribuição da categoria das povoações. O diploma anterior, que regulou esta matéria

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...