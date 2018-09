PS recua e admite quotas municipais para a Uber

Depois de ter chumbado propostas idênticas do PCP e do Bloco, socialistas acabam por abrir a porta à fixação de contingentes locais para as plataformas electrónicas de transportes ao contrário do que prevê a lei que entra em vigor em Novembro. Volte-face causa surpresa no Parlamento e entre os autarcas.