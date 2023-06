PSD acusa Governo de estar a acabar com classe média com mudança nos certificados de aforro

O vice-presidente do PSD António Leitão Amaro considerou hoje que a alteração nos certificados de aforro "confirma que o Governo está a acabar com a classe média", acusando o executivo de andar "a reboque" dos bancos."A decisão do Governo de desvalorizar os certificados de aforro confirma que o Governo está a acabar com a classe média em Portugal. Depois de a esmagar com impostos recorde, agora desvaloriza um dos principais instrumentos de poupança", afirmou o social-democrata.Na sexta-feira, o Governo aprovou a série F de certificados de aforro, com uma taxa base de 2,5%, disponível a partir de segunda-feira e que substitui a série E de certificados, que tinha muita procura e uma taxa até 3,5%.De acordo com o diploma, os certificados de aforro vão também passar a poder ser subscritos nos balcões e nas redes digitais dos bancos, juntando-se aos CTT e Espaços do Cidadão na venda deste produto de poupança.Para o PSD, o Ministério das Finanças faz estas alterações "a reboque do pedido dos bancos para desvalorizar os certificados de aforro e aliviando depressa demais a pressão concorrencial para que os bancos aumentem os juros e a remuneração nos seus próprios depósitos e instrumentos de poupança que oferecem aos clientes".A suspensão da série E, e a sua substituição pela nova série gerou várias críticas da oposição, nomeadamente do BE e do PCP, tendo os comunistas requerido a audição urgente no parlamento do secretário de Estado das Finanças, por entender que se tratou de "um favor que o Governo fez à banca".Uma visão rejeitada pelo secretário de Estado das Finanças, João Nuno Mendes, numa declaração aos jornalistas, no sábado, em que respondeu às críticas e afirmou que "houve cedência zero a banca".Questionado sobre se o PSD também vai requer uma audição parlamentar do secretário de Estado, António Leitão Amaro disse que o governante "já foi chamado por outro partido". "Portanto lá estaremos e o inquiriremos, e vamos manter a pressão sobre o Governo", disse.