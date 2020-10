PSD propõe auditoria ao Novo Banco feita pelo Tribunal de Contas

O presidente do PSD, Rui Rio, anunciou que o partido vai entregar hoje na Assembleia da República um pedido para que o Tribunal de Contas faça uma auditoria ao Novo Banco."Depois de uma reflexão que fomos fazendo, hoje mesmo vamos entregar no parlamento um documento para ser votado no sentido de pedirmos ao Tribunal de Contas para fazer essa auditoria o mais depressa possível", declarou o social-democrata.Para o também deputado, na "próxima fatura que o Novo Banco apresentar aos contribuintes portugueses" é preciso "ter a certeza que até à data" não se andou a "dar dinheiro a mais" à institução.Rui Rio falava aos jornalistas na ilha do Pico, no segundo e último dia de visita aos Açores a propósito das eleições no arquipélago, marcadas para 25 de outubro.Esta quinta-feira, o Observador noticiou que também o PS decidira apresentar no Parlamento um pedido de auditoria suplementar feita pelo Tribunal de Contas ao Novo Banco.