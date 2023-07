Putin destaca aliança entre Estados no dia da independência da Bielorrússia

Leia Também Rússia tenta culpar Ocidente pela rebelião do grupo Wagner

Vladimir Putin destacou esta segunda-feira a força da aliança russo-bielorrussa ao felicitar o homólogo da Bielorrússia, Alexandr Lukashenko, no dia em que Minsk assinala a Independência."Esta festa tem um significado especial não apenas para os bielorrussos mas também para os russo por estarmos ligados por um importante acontecimento da nossa história comum: a libertação de Minsk dos invasores fascistas alemães", lê-se numa nota publicada no portal oficial do Kremlin.O chefe de Estado russo sublinhou que a "amizade fraternal forjada nos anos da guerra (1939-1945) " continua a ser o "principal pilar das relações" entre os dois países "aliados": Rússia e Bielorrússia. "Isto confirma-se plenamente hoje, quando os nossos países enfrentam juntos ameaças e desafios externos muito sérios", sublinhou.Putin disse ainda que o fortalecimento da união estatal entre os dois países vai permitir "superar qualquer dificuldade" assim como vai defender os interesses "legítimos" de Moscovo e de Minsk no contexto mundial.O dia da Independência da Bielorrússia assinala a data em que o Exército da Alemanha nazi foi derrotado em Minsk pelo Exército Vermelho da antiga União Soviética: 3 de julho de 1944. A data é celebrada oficialmente como Dia da Independência desde 1996, depois de um referendo convocado por Lukashenko.Anteriormente (desde 1991) o Dia da Independência era celebrado no dia 27 de julho, data da declaração unilateral da soberania da Bielorrússia.As datas para a celebração da independência do país não são consensuais sendo que movimentos da oposição sugerem o dia 25 de agosto porque que assinala o momento, após o golpe de Estado de 1991 em Moscovo, em que a Rússia concedeu formalmente a soberania à Bielorrússia.