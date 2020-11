Quais as regras que vigoram a partir desta quarta-feira?

O estado de calamidade em todo o país inicia-se esta quarta-feira, 4 de novembro, com o agravamento das restrições em 121 concelhos, que abrangem 70% da população. Vão vigorar desde as 0h de dia 4 de novembro até às 23h59 do dia 19 de novembro.

