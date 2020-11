Recolhimento e teletrabalho obrigatório: Marcelo promulga novas medidas restritivas

o diploma do Governo que procede à alteração do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, que estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à Covid-19.Cento e vinte e um municípios vão ficar abrangidos, a partir de quarta-feira, pelo dever cívico de recolhimento domiciliário, novos horários nos estabelecimentos e teletrabalho obrigatório, salvo "oposição fundamentada" pelo trabalhador, devido à covid-19.

Leia Também Confinamento parcial em 121 concelhos a partir de hoje e até 19 de novembro

Os restaurantes nestes 121 concelhos do continente, uma lista que será revista a cada 15 dias, não poderão ter mesas com mais de seis pessoas e o seu horário de fecho passa a ser as 22h30. Os estabelecimentos comerciais terão de fechar, na generalidade, às 22h00.