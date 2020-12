Quase 100% do comércio terá apoio às rendas até junho

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

O apelo incessante das associações de comércio chegou aos ouvidos do Governo. No primeiro semestre do próximo ano, os estabelecimentos comerciais vão ter apoios a fundo perdido para pagar as rendas, de acordo com as quebras de faturação. A medida vai custar 300 milhões de euros aos cofres do Estado.Os estabelecimentos que registem quebras de faturação entre 25% e 40% face a 2019 terão direito a um apoio de 30% ...