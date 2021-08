Quatro milhões de pessoas isentas de taxas moderadoras

A pandemia alterou a situação e fez recuar, ao longo do ano passado, o número de pessoas isentas deste pagamento, o que "poderá ser explicada pelo facto dos utentes não pedirem ou renovarem a sua isenção", segundo explicou fonte da Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS) ao JN. Em simultâneo, a pandemia "levou os utentes a uma menor procura dos serviços de saúde".



Serviço Nacional de Saúde (SNS), segundo noticia esta quinta-feira o Jornal de Notícias . Há um aumento de 137 mil beneficiários desde o início do ano, apesar de haver menos casos de insuficiência económica.

Os Cuidados de Saúde Primários tinham, em junho, 4.378.991 utentes com inscrição ativa que cumpriam pelo menos um dos critérios que permite ter acesso à isenção de taxas moderadoras no acesso a prestação de assistência noo "reatar da atividade normal". Há mais 137.279 isentos de taxas moderadoras, num período no qual entraram para as contas os antigos combatentes. Em sentido contrário, há menos 25.723 pessoas a cumprir o critério de insuficiência económica e menos 21.947 doentes crónicos sem isenção ativa (com dispensa do pagamento de taxas), acrescenta o JN.