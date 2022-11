Razões “orçamentais” afastam teste à semana de 4 dias no Estado

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A participação ou não dos funcionários públicos no projeto-piloto sobre a semana de quatro dias nem sempre foi clara, mas o documento apresentado esta semana em concertação social deixa a administração pública para segundo plano. Embora o projeto seja do Governo, os trabalhadores do Estado ficam de fora da primeira fase, que abrange os seis meses de experiência, e entram, eventualmente, num segundo momento. O Executivo

...