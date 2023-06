Recuperação e preços dão oitavo excedente orçamental a Costa

Desde 2015, quando o líder do PS chegou à chefia do Governo, as contas públicas registaram um superávite trimestral por oito vezes. O último foi no primeiro trimestre, o que nunca tinha acontecido na atual série do INE. Retoma, mais emprego e inflação deram saldo de 1,2% do PIB.

Recuperação e preços dão oitavo excedente orçamental a Costa









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Recuperação e preços dão oitavo excedente orçamental a Costa O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar