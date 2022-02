Reembolsos do IRS sobem para salários intermédios

Sem uma nova revisão das tabelas de retenção na fonte este ano, e assumindo que o próximo Governo avança com o desdobramento dos escalões conforme previsto no OE 2022, os reembolsos vão subir para os salários intermédios (entre 1.250€ e 1.500€), à boleia de descontos acima do necessário ao longo do ano. O inverso acontece para salários superiores e inferiores a esse intervalo. Simulações da PwC assumem apenas deduções gerais.

