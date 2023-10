Referencial para aumento de salários será de 5% em 2024. Salário mínimo nos 820 euros

A revisão do acordo de rendimentos, assinada este sábado entre o Governo e os parceiros sociais - excluindo a CIP e a CGTP, que já tinha assinado no ano passado - define aumentos salariais de 5% em 2024, acima dos 4,8% que estavam previstos no acordo celebrado no ano passado, em outubro na Concertação Social. Para este ano, recorde-se, o referencial ficou nos 5,1%.

Já o salário mínimo atingirá no próximo ano os 820 euros, tal como já tinha ficado definido esta semana, um aumento face aos atuais 760 euros e um valor acima dos 810 euros inicialmente acordados.

A revisão do acordo prevê, por outro lado, uma atualização do mínimo de existência em linha com o aumento previsto para o salário mínimo de 2024.



Os escalões de IRS serão atualizados, mas o documento do acordo não define os termos dessa atualização, que deverá, em todo o caso, levar em linha de conta o referencial para os aumentos salariais determinado para 2024.

Quanto às pensões, fica o compromisso de que serão atualizadas, para o ano, "por aplicação da fórmula de atualização das pensões".

A Confederação Empresarial (CIP) recusa assinar o acordo por entender que o Governo ficou centrado na atualização do salário mínimo nacional e no referencial dos aumentos salariais, ignorando as propostas que os patrões tinham avançado no chamado "Pacto Social", onde se inclui o pagamento voluntário de um 15.º mês, isento de impostos.

