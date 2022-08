Reino Unido aprova vacina para a variante Omicron

O Reino Unido é o primeiro país do mundo a autorizar uma vacina contra a covid-19 criada especificamente para combater a variante Ómicron. Fabricada pela norte-americana Moderna, esta vacina só poderá ser administrada a maiores de 18 anos.



Com o nome "Spikevax bivalent Original/Omicron", esta vacina surge em preparação para o outono, com receios de novas vagas de contágio - no entanto, ainda não foi oficialmente anunciado que vai ser incluída na vacinação de setembro. Além de prevenir a variante, protege também contra a estirpe original do vírus.





Apesar de ter sido autorizada para maiores de 18, espera-se que, numa fase inicial, seja administrada a maiores de 50 anos e a pessoas com maior risco clínico de complicações devido à covid-19, explica o Financial Times.

June Raine, diretora executiva da Autoridade Reguladora de Medicamentos e Produtos de Saúde, entidade responsável pela aprovação no Reino Unido, explica que a vacina mostrou "forte resposta imunitária" contra a variante BA.1 e afirmou que se trata de uma eficaz "arma no nosso arsenal para ajudar a proteger contra esta doença, à medida que o vírus continua a evoluir".



Stéphane Bancel, diretor executivo da Moderna, considera que a autorização da vacina demonstra "a dedicação e liderança das autoridades de saúde do Reino Unido no combate à pandemia de covid-19", indicando que terá "um papel importante" nos meses de inverno.