Reino Unido pondera cortar luz durante o inverno no pior dos cenários

O Reino Unido prepara-se para enfrentar vários dias em que o tempo frio coincidirá com a escassez de gás, estando o governo a ponderar apagões pré-determinados para a indústria e até para as famílias, avança a Bloomberg.O país pode enfrentar uma escassez da capacidade elétrica que representará um total de um sexto do pico da procura. Isto mesmo depois de ativadas as centrais a carvão, refere a agência de notícias, que cita fonte próxima do plano do governo.Perantes estes dados, o governo está a ponderar recorrer a medidas de emergência durante quatro dias em janeiro para conservar a disponibilidade de gás existente. Apesar de esta possibilidade não estar contabilizada no cenário base do governo britânico, esta análise expõe as dificuldades que o próximo primeiro-ministro do país poderá ter a braços durante o inverno.A confirmar-se este cenário, o corte de gás pode ocorrer numa altura em que os britânicos pagam elevadas contas da luz, à boleia da inflação.