Relógio atrasa uma hora na madrugada do domingo

É já este domingo que a Europa abraça o horário de inverno. A mudança de hora acontece este fim-de-semana, na madrugada de sábado para domingo, o que significa que às 02h00 de domingo os ponteiros do relógio voltam a recuar para as 01h00.A mudança vai, pelo menos durante uma semana, criar disparidade entre os mercados na Europa e nos Estados Unidos, uma vez que do outro lado do Atlântico a mudança de horário só acontece a 6 de novembro. Em termos práticos, durante esse período, a abertura dos principais índices norte-americanos na Europa vai passar a acontecer às 13h30 em vez das atuais 14h30 e o fecho às 20h00 em vez das 21h00.O fim da mudança de hora na União Europeia tem gerado polémica ao longo dos últimos anos. O Parlamento Europeu aprovou em 2019 o fim da mudança da hora nos Estados-membros, mas a adoção da medida ficou pendente de uma tomada de decisão do Conselho da União Europeia.Por cá, o país defende o atual regime, com uma hora de verão e com uma hora de inverno.