Renda pesa 21,1% do rendimento dos portugueses, abaixo da média europeia

Bruno Simão/Negócios

In the EU, almost one quarter (23.8%) of household income spent on rent with highest share recorded in Spain (32.1%), lowest in Malta (7.6%). ? ? Source data: https://t.co/nnrKrV4T9Q pic.twitter.com/5VEngvLI7B — EU_Eurostat (@EU_Eurostat) 1 de novembro de 2018

Os portugueses não são dos que mais gastam do seu rendimento em renda da casa. Nesse indicador, Portugal está, na realidade, abaixo da média europeia, segundo os dados do Eurostat divulgados esta sexta-feira, 2 de Novembro.Na União Europeia quase um quarto (23,8%) do rendimento mensal é dedicado à renda da casa. Mas entre os Estados-membros há realidades muito diferentes.Espanha é onde essa percentagem é maior com 32,1% do rendimento a ir para a renda enquanto Malta regista a percentagem mais baixa com 7,6%.Portugal está abaixo da média europeia. Os portugueses gastaram, em média, 21,1% do seu rendimento na renda da casa em 2017. Ou seja, por cada 1.000 euros de rendimento foram gastos, em média, cerca de 211 euros em renda da casa.A percentagem diminuiu face a 2016 (22,6%) e ao pico de 2015 (23,1%). O valor mais baixo registado em Portugal, segundo a base de dados do Eurostat, foi 14,5% em 2008.Os dados do Eurostat não permitem perceber o porquê desta diminuição. Os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) mostram como as rendas têm vindo a aumentar nos últimos anos . Por outro lado, os salários têm estado a subir, mas ainda de forma gradual