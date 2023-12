Rendas antigas não terão aumentos além de 6,9%

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

As rendas antigas vão começar a ser aumentadas no próximo ano, mas apenas em linha com a inflação (6,94%), segundo esclarece ao Público o Governo.





Em causa estão os contratos celebrados antes de novembro de 1990 que não transitaram para o novo regime de arrendamento (NRAU) em 2012, uma opção confirmada pelo Mais Habitação, que continua a proteger arrendatários com mais de 65 anos, deficiência superior a 60% ou um rendimento anual bruto inferior a cinco retribuições mínimas nacionais anuais. A nova lei impede a cessação ou modificação dos contratos mas mudou no entanto as regras de atualização das rendas.





Estava previsto que estes contratos pudessem agora ser atualizados à inflação e que ao mesmo tempo se estabelecessem novos limites de renda, além dos coeficientes da inflação.



"Nestes contratos, para os inquilinos, o único aumento possível será o decorrente da aplicação do coeficiente de atualização previsto para 2024", diz fonte oficial do Ministério da Habitação ao Público.





Na semana passada o Governo recuou e aprovou um diploma de compensação aos senhorios , sendo o subsídio, equivalente à diferença entre o valor que o inquilino pode pagar, de acordo com a sua taxa de esforço, e o valor correspondente a um quinze avos do VPT da casa. A compensação só entrará em vigor no 2.º semestre.