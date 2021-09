Renovar a carta ou mudar a morada: serviços vão ter número único

Além do investimento no digital, o Governo quer apostar também no atendimento telefónico que, além de informações e apoio, permita aceder a serviços já disponíveis pela net. A partir de 2026, a ideia é ter todas as funcionalidades do Portal Único.

Renovar a carta ou mudar a morada: serviços vão ter número único









