Restaurantes e hotéis contribuem para a quebra de preços em julho

O Índice de Preços no Consumidor (IPC) recuou 1,3% em julho face ao mês anterior e praticamente estagnou em termos homólogos (0,1%), revelam os dados publicados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística.



A variação média de doze meses, que é habitualmente usada como referência, por exemplo, para o aumento de salários – nas circunstâncias em que essa atualização existe – foi de 0,1%. O que também significa que as rendas deverão mesmo ficar congeladas (ou praticamente congeladas) no próximo ano.





A inflação que serve de base ao atualização das pensões no ano seguinte (2021), e que só será definitiva para esse efeito no final do ano, também está próxima de zero (0,05%).Na comparação com o mês anterior (-1,3%) a classe dos restaurantes e hotéis é a que mais contribui para a queda. Mas as despesas de habitação ainda sobem."A classe com maior contributo negativo para a taxa de variação mensal do índice total foi a dos restaurantes e hotéis", com uma variação mensal de -4,6%, diz o INE.Embora com um contributo eventualmente menor, a quebra dos preços no setor do vestuário e calçado, em termos homólogos, foi ainda mais expressiva (-9,9%).Já em sentido inverso "a classe com maior contributo positivo para a variação mensal foi a da habitação, água, eletricidade, gás e outros combustíveis", com um aumento de 0,6% face ao mês anterior, refer o INE.Mesmo assim, e em comparação com o mesmo mês do ano anterior, os preços da classe dos restaurantes e hotéis ainda sobem.O que já está a cair em termos homólogos são os transportes e o lazer, recreação e cultura.Já na variação média dos últimos doze meses, que relativiza fenómenos pontuais, os preços das comunicações (-3,4%) e do vestuário e calçado são os que mais descem (-3,2%) enquanto os de restaurantes e hotéis ainda são dos que mais sobem (1,83%).Inicialmente, o INE tinha apontado para uma variação de 0,2% em termos homólogos , que agora é revista em baixa para 0,1%.