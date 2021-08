Restaurantes pedem prolongamento do IVAucher devido a fraca adesão

Leia Também Bancos aderem ao IVAucher e agilizam devoluções

"O Governo devia prolongar a medida no primeiro trimestre do próximo ano, mas emendando-a, com limite mínimo de consumo e estimulando a procura em determinados dias", afirma Serra. A associação que representa os restaurantes defende que o uso do dinheiro acumulado seja limitado nos dias da semana (de segunda a quinta-feira), enquanto pede que a medida seja complementada por uma descida do IVA da restauração, acrescenta ao Eco.

O IVAucher acumulou 21,2 milhões de euros no primeiro de três meses em vigor, o que representa pouco mais de 10% do total orçamentado pelo Governo para este programa. Os três setores envolvidos - restauração, hotelaria e cultura - dizem que há pouca adesão e pedem mudanças, nomeadamente mais publicidade e apoios, segundo noticia esta quarta-feira o jornal Eco."Preocupa-nos um pouco se o cliente percebe as vantagens e o que tem de fazer, e os números dizem que não", alerta Raul Ribeiro Ferreira, presidente da Associação dos Diretores de Hotéis de Portugal (ADHP). "Só vamos conseguir ter noção [se correu bem] no fim do período. Até porque não temos termo de comparação com outras medidas".Segundo o presidente da Pro.Var – Promover e Inovar a Restauração Nacional, Daniel Serra, não houve um aumento do pedido de faturas com número de identificação fiscal (NIF), que é necessário para aderir ao programa. Aliás, a exigência de testes e certificados nos restaurantes até levou a uma redução da faturação.