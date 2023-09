Retorno à meta da inflação do BCE adiado para o verão de 2025, diz Lagarde

A perspetiva de retorno à meta de 2% de estabilidade de preços do Banco Central Europeu (BCE) voltou a ser empurrada para a frente nesta quinta-feira , com a presidente da instituição, Christine Lagarde, a indicar que será apenas no terceiro trimestre de 2025 que o objetivo deverá ser alcançado.

"Em geral, não estamos no alvo em 2025 na inflação total. Estamos quase no alvo na (inflação) subjacente. E apenas atingimos cerca de 2% no terceiro trimestre de 2025", afirmou na conferência de imprensa que se seguiu à decisão de política monetária de avançar com mais uma subida de juros, a décima do atual ciclo.



Até aqui, o BCE indicava que o retorno à meta de estabilidade de preços do seu mandato poderia ser alcançado na primeira metade de 2025, com Christine Lagarde a indicar agora que as novas projeções do BCE, hoje libertadas, veem o objetivo a ser alcançado mais tarde.





Nesta quinta-feira, a equipa económica reviu em alta os números da inflação média anual esperada, para 5,6% em 2023, 3,2% em 2024 e 2,1% em 2025, no indicador de inflação total que considera a globalidade dos preços das diferentes secções de consumo na Zona Euro. A subida foi justificada com a evolução dos preços da energia.





Ainda assim, a presidente do BCE admitiu forte incerteza nos valores do último ano da projeção, relativos a 2025.

Já para a inflação subjacente, que exclui energia e bens alimentares, a expectativa é de valores médios anuais de 5,1%, 2,9% e 2,2% em 2023, 2024 e 2025, respetivamente.





Nos cenários de risco negativo destas previsões, indicou, vão pesar os desenvolvimentos nos preços, sobretudo, do bens mais voláteis – energia e alimentação – numa altura em que os custos do gás e petróleo estão a subir e na qual o fim do acordo para exportação de cereais da Ucrânia e a crise climática podem voltar a colocar mais pressão nos custos de alimentos.

Quanto às previsões de crescimento, revistas em baixa, Christine Lagarde justificou a forte revisão em baixa na previsão de crescimento para 2024, de 1,5% para 1%, indicando que três quartos da descida ficam a dever-se ao carry-over dos fracos crescimentos trimestrais esperados para este ano para a taxa de crescimento médio anual do próximo ano.

Ou seja, apesar da deteriorioração maior das perspetivas, grande parte do arrefecimento económico nos países do euro estará concentrado neste ano, com o BCE a atirar agora para 2024 a recuperação do choque de preços e da elevação das taxas de juro. "Os tempos difíceis são agora", sinalizou.

