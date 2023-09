Lagarde promete baixa inflação "em tempo útil" e diz que crescimento fraco não é recessão

Leia Também Governo promete trabalhar para aliviar impacto da subida de taxas de juro

A presidente do Banco Central Europeu (BCE) prometeu esta sexta-feira uma inflação abaixo dos 2% "em tempo útil", sem comprometer-se relativamente à subida das taxas de juro, e notou que o crescimento fraco da Zona Euro "não é recessão"."Queremos regressar ao nosso objetivo de médio prazo de 2% [de taxa de inflação] e voltaremos a esse objetivo e em tempo útil", declarou Christine Lagarde, em conferência de imprensa após a reunião informal dos ministros europeus das Finanças, na cidade espanhola de Santiago de Compostela no âmbito da presidência de Espanha do Conselho da UEUm dia após uma nova subida, a responsável vincou: "A nossa missão é a estabilidade dos preços, a nossa luta é contra a inflação e o nosso principal instrumento, nestas circunstâncias, são as taxas de juro, por isso [...] decidimos aumentar novamente as taxas de juro em 25 pontos de base para reforçar os progressos no sentido de atingir o nosso objetivo e vencer a batalha contra a inflação".Além disso, Lagarde salientou que o aumento das taxas de juro anunciado na quinta-feira não foi uma "subida 'dovish' e que não exclui decisões futuras" por parte do Conselho de Política Monetária do BCE.