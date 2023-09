BCE vê inflação mais elevada por mais tempo e PIB do euro a crescer apenas 0,7% neste ano

O Banco Central Europeu (BCE) reviu esta quinta-feira em alta as projeções de subida média de preços no espaço do euro para este ano e próximo, numa trajetória que apoia uma nova subida nos juros. Ao mesmo tempo, foram cortadas as previsões de crescimento para as economias do espaço do euro, cujo PIB não deverá subir além de 0,7% neste ano e 1% em 2024.





Face ao cenário de junho, as perspetivas saem fortemente deterioradas, com o BCE a citar o impacto das transmissão da política monetária na contenção da procura e também o enfraquecimento das trocas comerciais para o maior pessimismo quanto aos números do PIB.



Os 0,7% de crescimento para este ano significam um corte de duas décimas face ao que o BCE projetava há três meses (0,9%). Já para 2024, o corte é ainda mais significativo, com a perspetiva de crescimento a cair de 1,5% para 1%.





A inflação média para este ano, entretanto, fica também duas décimas acima do valor previsto em junho, agora com expetativa de um aumento médio anual de 5,6% nos preços do euro em 2023. Para 2024, a dimensão da revisão é igual, com o BCE a esperar agora uma inflação média de 3,2%.





Já em 2025, ano em que é esperado o retorno da inflação à meta de 2% de inflação do BCE, há um cenário ligeiramente melhorado. A projeção do banco central de inflação desce de 2,2% para 2,1%.

"A revisão em alta para 2023 e 2024 reflete principalmente uma trajetória mais elevada para os preços da energia. As pressões de preços subjacentes permanecem altas, ainda que a maioria dos indicadores tenha começado a aliviar", indica o comunicado que avança as decisões de política monetária tomadas hoje.

A inflação subjacente – que exclui variações de preços da energia e da alimentação – conta nas novas projeções do BCE com uma revisão em baixa, devendo neste ano subir 5,1%, aliviando depois para 2,9% em 2024 e para 2,2% em 2025, acima da inflação total prevista para dentro de dois anos.