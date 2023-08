Ricardo Reis junta-se a Advogado do Diabo para discutir a JMJ

Neste episódio de "Advogado do Diabo", videocast do Negócios, contamos com a participação de Ricardo Reis, economista e professor da Católica, e olhamos para a Jornada Mundial da Juventude que decorreu em Lisboa. Qual o impacto económico e que importância teve para a imagem do país?Em análise estarão aspetos como as mensagens deixadas pelo papa Francisco, bem como os gastos públicos com o evento e o ajuste direto, que foi a forma de adjudicação mais utilizada.Luís Miguel Henrique é um rosto conhecido do desporto e como advogado acompanhou o processo BPN, tendo ainda sido o rosto da defesa dos lesados do BPP.Todas as sextas-feira, Diana Ramos e Luís Miguel Henrique abordam a atualidade económica, ligando-a às questões jurídicas. Sempre - fazendo jus à figura do advogado do diabo - indo além do óbvio.