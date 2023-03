Rita Fontinha: “A atitude das pessoas mudou e a das chefias também”

Professora associada da Henley Business School, da Universidade de Reading, Rita Fontinha tem dedicado a sua investigação ao trabalho flexível. Em Portugal, é co-coordenadora do projeto-piloto sobre a semana de quatro dias promovido pelo Governo, que arranca em junho, com 30 a 50 empresas confirmadas. Ao Negócios, explica as motivações, as dúvidas e as hesitações.





...