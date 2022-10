Roubini traça cenário de "crise pior que a da década de 1970"

O economista Nouriel Roubini, famoso pelas suas previsões negativas - que lhe valeram mesmo a alcunha de "Dr. Doom" (profeta da desgraça) -, faz jus à sua fama e considera que se avizinha uma crise económica "pior do que a da década de 1970".Num podcast da Bloomberg, Roubini vê ainda um longo caminho até a inflação aliviar. E adverte que, ao contrário da década de 1970, o elevado endividamento do setor privado torna mais difícil combater os preços elevados. O "profeta da desgraça" antecipa ainda que os bancos centrais terão de inverter o rumo - abandonando as subidas das taxas de juro - à medida que os mercados financeiros começarem a sofrer fortemente.O economista considera que se vai assistir a maior protecionismo e desglobalização e que os riscos geopolíticos vão fragmentar e "balcanizar" a economia global.Roubini diz também que os bancos centrais vão ceder. "Não acredito quando os bancos centrais dizem que vão combater a inflação a todo o custo. A recessão não vai ser ligeira nem curta. Vai ser dura e longa. E vamos ter crise financeira e de dívida", sublinha.