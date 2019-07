Rui Rio diz que lei do lóbi “não resolvia nada”

O presidente do PSD considerou hoje que a lei que pretendia regular a atividade do lóbi em Portugal, e que foi vetada pelo Presidente da República, "criava burocracia e não resolvia nada".

Rui Rio, que hoje participou na festa do 45.º aniversário da JSD, que decorreu na Trofa, no distrito do Porto, foi instado a comentar a decisão de Marcelo Rebelo de Sousa, e mostrou alguma indiferença à forma com a lei foi desenhada.





"Não era uma lei que fosse regulamentar o lóbi, mas sim impor que houvesse registo das reuniões que os deputados, presidentes de Câmara ou vereadores vão tendo com sindicatos ou dirigentes de associações. O PSD considerou que isso não faz bem nem faz mal, só cria burocracia e não regula nada de concreto", apontou Rui Rio.