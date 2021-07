Russiagate: CNPD acusa Lisboa de violar proteção de dados

A Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) anunciou esta quinta-feira que avançou com uma acusação contra a Câmara Municipal de Lisboa por violação do Regime Geral de Proteção de Dados. Em causa está a disponibilização a entidades terceiras dos dados dos promotores de manifestações realizadas na cidade e comunicadas à câmara, que a CNPD estava a investigar.

"Tendo terminado a fase de instrução, acusou o Município de Lisboa de, ao comunicar os dados pessoais dos promotores de manifestações a entidades terceiras, ter violado o RGPD. Concluiu também pela violação do RGPD quanto às comunicações para diversos serviços do Município", avança a CNPD em comunicado.

Leia Também Medina reitera que soube do caso de envio de dados para a Rússia pela comunicação social

Está agora a correr o prazo para que a edilidade da capital apresente a sua defesa e só depois disso a CNPD emitirá a sua deliberação final em sede de processo contraordenacional, com definição das coimas a aplicar.

Leia Também Russiagate: Lisboa cometeu 225 infrações com coimas máximas até 20 milhões

As infrações resultam da falta de licitude e, no segundo caso, da violação do princípio da necessidade, sublinhando a CNPD que "a lei só permite a comunicação da informação relativa ao objeto, data, hora, local e trajeto da manifestação, sem transmissão de dados pessoais".



A Comissão considerou que "sendo dados especialmente sensíveis, porque revelam opiniões e convicções políticas, filosóficas ou religiosas, impunha-se ao Município, enquanto responsável pelo tratamento, um cuidado acrescido, nos termos da Constituição portuguesa e do RGPD".

Leia Também Lisboa enviou dados à Rússia em 27 protestos nos mandatos de Costa e Medina

Além disso, a autarquia liderada por Fernando Medina (eleito pelo PS) cometeu ainda outras infrações, nomeadamente com a não prestação de informação aos promotores sobre o tratamento dos seus dados pessoais num caso que ficou conhecido como "Russiagate".

No início de junho, o Expresso e o Observador noticiaram que a Câmara tinha enviado à embaixada russa em Lisboa e ao Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia os nomes, moradas e outros dados pessoais de três organizadores de uma manifestação anti-Putin. Tratava-se, afinal, de um procedimento comum nos serviços do município. E uma auditoria interna, entretanto ordenada por Medina, revelou que estava longe de ser caso único.

Leia Também Profissionais de proteção de dados dizem que exoneração de encarregado de dados da CML é ilegal

Direitos fundamentais em causa

Leia Também CML enviou dados pessoais de 52 manifestações às embaixadas desde 2018. Responsável de RGPD vai ser exonerado

Na investigação realizada, a CNPD recolheu prova relativa aos avisos de manifestações, mas limitou a sua intervenção aos eventos "que tinham dimensão internacional e que decorreram a partir de 2018", uma vez que outros que tenham ocorrido antes dessa data entretanto já prescreveram.

Uma das procupações da Comissão prende-se com o facto de "a proliferação de envios" dos dados pessoais dos promotores de eventos por várias entidades nacionais e estrangeiras potenciar "a criação de perfis de pessoas em torno das suas ideias, opiniões ou convicções, de modo ilegal e cuja utilização posterior escapa completamente ao controlo do responsável pelo tratamento".

Leia Também Embaixador da Rússia garante que dados de manifestantes não foram enviados a Moscovo

Por outro lado, "o envio de dados pessoais dos promotores a representações diplomáticas e a outras entidades estrangeiras, além de ser uma violação do direito fundamental à proteção de dados, pode pôr em risco outros direitos fundamentais que a Constituição portuguesa consagra", completa a CNPD.



(Notícia atualizada às 13:20 com mais informação)