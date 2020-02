A edição deste ano do Salão Automóvel de Genebra estava prevista para o período entre 5 e 15 de março, no Pavilhão de Exposições (Palexpo).



Também o Salão Internacional de Invenções de Genebra, que acontece anualmente no mesmo local, já tinha sido cancelado pelas mesmas razões.



O Covid-19, detetado em dezembro na China e que pode causar infeções respiratórias como pneumonia, provocou pelo menos 2.858 mortos e infetou mais de 83 mil pessoas, de acordo com dados reportados por meia centena de países e territórios.



Das pessoas infetadas, mais de 36 mil recuperaram.



Além de 2.788 mortos na China, há registo de vítimas mortais no Irão, Coreia do Sul, Itália, Japão, Filipinas, França, Hong Kong e Taiwan.



Dois portugueses tripulantes de um navio de cruzeiros encontram-se hospitalizados no Japão, um dos quais com confirmação de infeção e o outro por indícios relacionados com o novo coronavírus.



A Organização Mundial de Saúde declarou o surto do Covid-19 como uma emergência de saúde pública internacional e alertou para uma eventual pandemia, após um aumento repentino de casos em Itália, Coreia do Sul e Irão.



A China soma 95% dos casos de infeção pelo novo coronavírus a nível mundial.

A organização do Salão Automóvel de Genebra, um dos principais eventos anuais do setor, confirmou hoje o cancelamento da 90.ª edição, prevista para março, devido às medidas tomadas pelo Governo suíço para combater o surto de coronavírus."Lamentamos esta situação, mas a saúde de todos os participantes e expositores é a nossa prioridade", afirmou a organização, em comunicado, explicando que a decisão foi tomada seguindo a ordem do Governo suíço, também anunciada hoje, que proíbe todos os eventos com mais de mil pessoas, entre hoje e 15 de março.