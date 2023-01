O salário do diretor da nova Agência Portuguesa para as Migrações e Asilo (APMA), que vai herdar as funções administrativas do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), pode chegar aos oito mil euros, segundo o Diário de Notícias que revela detalhes sobre o decreto-lei que está a ser preparado.



O valor ultrapassa o dobro dos salários pagos aos diretores nacionais da Polícia Judiciária e PSP, do comandante-geral da GNR — que recebem as competências policiais — e ainda do presidente do Instituto de Registos e Notariado (IRN), com quem será partilhada parte das administrativas, aponta ainda o DN.



O documento de reestruturação do SEF, que está a ser preparado, aponta que a APMA ficará na tutela da Presidência de Conselho de Ministros e será considerada como instituto equiparado a entidade pública empresarial.