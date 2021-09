Salário mínimo abrange 90 mil pessoas no Estado

Salário mínimo no setor público voltou a alinhar-se com o do privado. Com um problema de compressão da tabela por resolver, o Governo tem insistido na valorização do salário à entrada dos técnicos superiores, que começa a discutir na próxima semana.

