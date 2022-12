Saldo orçamental encolhe em novembro para 1.855 milhões

O excedente orçamental que se acumulava nos primeiros dez meses do ano encolheu 685 milhões de euros em novembro, mês em que as conta públicas sentiram ainda impacto adicional dos pagamentos de apoios extraordinários às famílias iniciados em outubro e que viu também acelerar a despesa com bens e serviços.

Segundo comunicado do Ministério das Finanças que antecipa os dados de execução orçamental para os onze primeiros meses do ano, pela Direção Geral do Orçamento, o saldo orçamental das administrações públicas diminuiu em novembro para 1.855 milhões de euros.

"Este agravamento reflete o impacto das medidas de apoio a famílias e empresas para mitigar o efeito da subida dos preços, mas não inclui ainda as medidas entretanto decididas durante o mês de dezembro", refere o comunicado.





Nas medidas para limitar o impacto da inflação nos rendimentos contam-se ainda 987 milhões em valores destinados aos pensionistas para compensação da inflação, e 121 milhões de euros pagos em abril e julho às famílias mais vulneráveis em dois apoios de 60 euros por agregado.

Já em dezembro, os dados de execução orçamental deverão traduzir gastos de 240 milhões de euros, com a repetição de apoios a estes grupos de menores rendimentos, para mitigar a inflação sentida na segunda metade do ano.





O conjunto das medidas adotadas até aqui em resposta à subida de preços regista até novembro um impacto de 3.850 milhões de euros, entre receita não encaixada (1.932 milhões) e despesa (1.918 milhões).





O comunicado das Finanças dá conta de uma aceleração da despesa acumulada na reta final do ano, a crescer 2,5% face a período igual de 2021 (subia 1,8% em outubro). A despesa primária, sem juros, cresce 3,2%.

A contribuir, esteve o aumento do ritmo do consumo público, com os gastos com compra de bens e serviços nas administrações públicas a crescerem 8% (subiam 6,3% até outubro).

Segundo o comunicado, retirando o efeito de despesas associadas à Covid em 2021, a subida é de 10,6%.

Já o investimento, sem incluir parcerias público-privadas, crescia 30,2%, para 1.724 milhões de euros. O comunicado destaca investimentos associados à Universalização da Escola Digital, à Ferrovia 2020 e à expansão do Metro do Porto. ?

(Em atualização)