Santos Silva: Mundo tem de fazer mais para que todos tenham vacinas

Em entrevista à Lusa, Augusto Santos Silva admite que "as insuficiências são muitas", nomeadamente em África, e, apontando as falhas de produção como principal razão, afirma que todos os países podem fazer mais."Acho que o professor Carlos Lopes [comissário da União Africana] faz muito bem em pressionar, como faz muito bem o secretário-geral das Nações Unidas [António Guterres] em pressionar, ou o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde [Tedros Ghebreyesus] em pressionar, porque nós precisamos de facto de fazer mais para que todo o mundo esteja vacinado o mais depressa possível"."Isso é verdade, e eu acho que deve ser dito as vezes que for preciso", afirma.O ministro frisa, contudo, que, "de todos os que têm grandes responsabilidades, fazendo eventualmente ainda menos do que o que devia, a União Europeia é o que faz mais"."O problema principal aqui é que os Estados Unidos não exportam, embora haja agora declarações de que vão fazer doações significativas, [...] e o Reino Unido também não estava a exportar, o que quer dizer que, dos grandes exportadores ocidentais, só a União Europeia está a exportar", sublinha.O ministro admite, no entanto, que os últimos dados de que dispõe, indicam que, "do total de mais de 200 milhões de doses exportadas pela União Europeia, 80% têm sido exportadas para países desenvolvidos e só 20% para países em desenvolvimento".Augusto Santos Silva respondia a uma questão sobre declarações de Carlos Lopes, Alto-Representante da União Africana (UA) para as Parcerias com a Europa, que, numa conferência realizada na segunda-feira, afirmou que a UE não destinou "um euro adicional" à luta contra o covid-19 em África, tendo "desviado" apoios dos programas de desenvolvimento para a compra de vacinas."Julgo que não. O mecanismo de distribuição Covax tem como principal financiador a União Europeia, e muitos países africanos já beneficiam do mecanismo Covax ou vão beneficiar dentro em pouco desse mecanismo", disse o ministro português.Santos Silva frisou por outro lado que os Estados-membros da UE, "no âmbito das suas relações bilaterais, vão também tendo os seus próprios programas de distribuição de vacinas em África", e apontou que Portugal já enviou "uma primeira remessa de 24 mil doses" para Cabo Verde e tem "o compromisso de, ao longo do segundo semestre, destinar pelo menos 5% das vacinas que adquiriu para doação aos Países Africanos de Língua Portuguesa e a Timor-Leste"."Este esforço tem dee ser comum, a dimensão da necessidade de África é muito grande, são 1.300 ou 1.400 milhões pessoas", frisa.