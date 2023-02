"Se completarmos o processo da Efacec num mês ou dois as injeções serão muito limitadas"

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

"Acredito que se completarmos o processo [de venda da Efacec] dentro de um mês ou dois, as injeções que teremos fazer serão muito limitadas". Foi desta forma que António Costa Silva respondeu ao deputado social-democrata Jorge Paulo Oliveira, que questionou o governante sobre os custos que a empresa ainda terá para o Estado.



O ministro da Economia confirmou que o país já injetou 165 milhões de euros na Efacec, "entre injeções de capital e garantias", e disse que "não deveremos passar desses números".





"Espero que esta transação seja levada a bom porto, estamos a trabalhar para assegurar essa transação", garantiu.O governante afirmou que "já foram feitas as consultas às bases de dados pelos interessados. De início tivemos dez interessados, hoje temos sete"."E continuamos a receber manifestações de interesse", assegurou, acrescentando que "depois das reuniões que a gestão da empresa fez a pedido dos sete interessados, vamos esperar pelo resultado final. Estamos a aproximar-nos da data para as propostas vinculativas e depois compete ao Governo escolher e partilhar todos os detalhes com a Assembleia da República", afirmou.