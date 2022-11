Secretário de Estado da Economia agradece a Costa e omite Costa Silva

João Neves despediu-se esta terça-feira oficialmente do cargo de secretário de Estado da Economia. Na hora do adeus, João Neves deixa palavras elogiosas para o primeiro-ministro, António Costa, mas não faz qualquer referência ao ministro da Economia, António Costa Silva, sinal claro do antagonismo existente entre os dois.

Esta foi a mensagem que João Neves deixou no Linkedin.

"Ao cessar funções enquanto Secretário de Estado da Economia nos últimos 4 anos orgulho-me de ter sempre procurado sempre servir a República Portuguesa em prol da economia nacional.



Foi uma honra trabalhar sob a direção do Primeiro-Ministro, António Costa, ao lado das empresas, das associações empresariais e da indústria do nosso país.



O perfil de especialização da nossa economia está a mudar. Muito me orgulha poder ter trabalhado em programas fundamentais para essa mudança. O financiamento e reconhecimento dos Centros de Tecnologia e Investigação, que asseguram a transferência do conhecimento entre as empresas e a academia, as Agendas Mobilizadoras para a Inovação Empresarial, que, através do desenvolvimento de produtos inovadores mobilizaram, colaborativamente, as grandes empresas, PME, universidades, politécnicos, centros de fazer e centros de saber, no maior incentivo público desde a nossa adesão à CEE e, por fim, recordo o enorme esforço durante os anos da pandemia, na injeção de 11 mil milhões de euros em todo o nosso tecido produtivo na defesa de empregos e empregos.



A minha esperança no futuro da economia não se esgota aqui. O saber-fazer nacional, as qualificações dos nossos jovens, a resiliência e inovação dos nossos empresários e a capacidade colaborativa do nosso associativismo empresarial continuarão, por certo, a transformar a nossa economia. Uma economia assente no conhecimento, na inovação, no nosso talento e na capacidade das nossas empresas se internacionalizarem".