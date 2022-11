Medina reforça equipa com mais uma secretária de Estado

O ministro das Finanças vê a sua equipa de secretários de Estado remodelada e reforçada com mais uma pessoa: entra Alexandra Reis, para ocupar o cargo de secretária de Estado do Tesouro, cargo até agora ocupado por João Nuno Mendes.

Nuno Mendes mantém-se na equipa, mas sobe a número dois de Fernando Medina (substituirá o ministro na sua ausência) e fica com a liderança da secretaria de Estado das Finanças, que João Leão mantinha, mas que tinha desaparecido no atual Governo. A ideia agora será reforçar a área da gestão da dívida pública e das relações internacionais.

Alexandra Reis foi administradora da TAP e estava desde o verão como presidente da NAV, a entidade responsável pela gestão do controlo de tráfego aéreo. Na TAP (onde foi administradora executiva desde 2020), teve, entre outros, os pelouros das finanças, recursos humanos, transformação digital e compras. É licenciada em engenharia de telecomunicações e passou por várias outras empresas além da TAP, como a NetJets Europe, a REN, e a PT International Investments. É senior teaching fellow na AESE Business School e Professora convidada da Porto Business School.

Com a saída do atual secretário de Estado dos Assuntos Fiscais para adjunto do primeiro-ministro, entra Nuno Félix, até agora sub-diretor geral da AT com responsabilidade pela relação com o contribuinte. Atual sub-diretor geral da Autoridade Tributária e Aduaneira era até agora o responsável pela área das relações com os contribuintes, função que assumiu em 2019. Ddiplomata de carreira, passou pela Representação Portuguesa de Portugal junto da União Europeia (REPER) em 2018, como conselheiro técnico principal.

Tem experiência de Governo, tendo trabalhado com Fernando Rocha Andrade (também secretário de Estado dos Assuntos Fiscais do PS, já falecido) e depois com António Mendonça Mendes, de quem se tornou chefe de gabinete. É mestre em direito e pós-graduado em Direito Fiscal pelo IDEFF da Universidade de Lisboa.