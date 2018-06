No encontro de hoje serão assinados 25 memorandos de entendimento entre entidades dos vários países, na área da cooperação económica, incluindo uma convenção para evitar a dupla tributação entre Portugal e a Região Administrativa e Especial de Macau (RAEM), que segundo Eurico Brilhante Dias vai permitir reforçar "vínculos económicos e de comércio entre os dois países" e "ultrapassar um problema de vários anos".



O governante referiu que o mercado de Língua Portuguesa já tem 261 milhões de consumidores e que deve ainda durante o século XXI ultrapassar os 350 milhões de consumidores.



"Em conjunto somos mais fortes e temos mais expressão no mundo globalizado", realçou o secretário de Estado, vincando a importância da cooperação triangular com Macau e os PLP.

O secretário de Estado da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias, afirmou esta quinta-feira, 21 de Junho, que "o investimento chinês continua a ser bem-vindo" em Portugal e destacou o papel de Macau nas relações entre Portugal, China e os Países de Língua Portuguesa (PLP).Na sessão de abertura do Encontro de Empresários para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os PLP, que decorre até sexta-feira em Lisboa, o governante sublinhou o aumento das trocas comerciais entre os vários países e defendeu que Portugal deve continuar a capitalizar o investimento chinês."Portugal é um país aberto que afirma o multilateralismo como forma de resolver conflitos mas também o investimento e comércio aberto e sem fronteiras como promotores de uma vida melhor e uma sociedade aberta e mais justa", declarou.